Банк «Русский Стандарт» понизил ставки по вкладам в рублях на 0,05—0,25 процентного пункта.

«Максимальный доход Плюс» (на 91, 181, 360, 730 дней) открывается под 5,2—5,7%, «Весенний доход» (на 181 день) — под 5,7%, а «Пополняемый доход» — под 5,5% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока.

Депозит «Ежемесячный доход» (на 181 и 360 дней) оформляется под 5—5,25% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Минимальная сумма всех депозитов при оформлении в отделении составляет 30 тыс. рублей, онлайн — 10 тыс.

Доходность вклада «Пенсионный!» (от 10 тыс. рублей на 181 и 360 дней) составляет 5,4—5,7% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Дополнительные взносы предусмотрены для депозитов «Пенсионный!», «Весенний доход», «Пополняемый доход».