Ограничение спроса на новые кредиты и ужесточение стандартов кредитования из-за пандемии могут стать фактором ухудшения экономической ситуации, говорится в обзоре финансовой стабильности ЦБ.



«На фоне реализации кредитных рисков может ухудшиться финансовое положение банков, это заставит банки сдерживать кредитование и через кредитный канал может оказать дальнейшее негативное влияние на экономику», — отмечается в обзоре.

Сокращение доходов потенциальных заемщиков, ухудшение их кредитного качества и, соответственно, повышение процентных ставок по кредитам могут привести к снижению спроса на новые кредиты. В свою очередь, банки также ужесточают стандарты кредитования, в том числе снижают лимиты по кредитным продуктам, а в дальнейшем могут столкнуть с нехваткой капитала для наращивания кредитования. Еще одним препятствие для получения займов ЦБ отмечает ограничение мобильности граждан из-за пандемии.

Ограничение доступа к финансированию, в свою очередь, не позволяет субъектам экономики сохранять прежний уровень производственной активности. «В итоге может возникнуть эффект обратной связи: снижение экономической активности запускает кредитное сжатие, которое в свою очередь еще в большей степени подавляет экономическую активность», — говорится в обзоре ЦБ.

«Чтобы обеспечить плавный процесс признания ухудшения качества кредитных портфелей и поддержать кредитную активность, Банк России предпринял масштабные регулятивные послабления, которые распространяются на 85% кредитов организациям, с учетом субъектов МСП, и на реструктуризированные кредиты граждан», — отмечает первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

По ее словам, на 20 мая реструктурировано почти 1,5% по количеству кредитов населения, по объему — почти 2,5%, 18% кредитов МСП по численности и 10% — по задолженности, и около 5% портфеля прочим компаниям.