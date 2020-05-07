Говорить о том, что ситуация на глобальных рынках полностью стабилизировалась, пока рано, считает первый зампред Банка России Ксения Юдаева. Регулятор не исключает новых эпизодов волатильности из-за пандемии.



Зампред ЦБ отметила, что пандемия коронавируса еще не окончательно преодолена, а в последние недели коронавирус стал активно распространяться в странах с формирующимися рынками: в Бразилии и других странах Южной Америки, в Индии.

«В этих условиях нельзя исключать новых эпизодов усиления волатильности. Хотя, скорее всего, они будут менее масштабными, чем предыдущие, так как рынки уже во многом адаптировались к ситуации», — считает Юдаева.