Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направило в Арбитражный суд Москвы еще два заявления о взыскании с бенефициара банка «Югра» Алексея Хотина и других экс-руководителей банка убытков в общем размере более 1 млрд долларов, говорится в сообщении АСВ. В одном из них АСВ просит взыскать с Хотина и 16 его соответчиков, в том числе экс-предправления банка Дмитрия Шиляева, солидарно около 522 млн долларов, в другом — более 529 млн долларов.

С учетом двух новых исков общий размер требований АСВ к Хотину и другим бывшим контролирующим лицам «Югры» достиг почти 100 млрд рублей. Ранее в суд поступило еще девять заявлений конкурсного управляющего банком о взыскании убытков.

Суд пока оставил оба новых иска без движения, посчитав, что АСВ в нарушение процессуальных норм не направило ответчикам полный комплект документов, прилагаемых к искам. Устранить нарушение заявитель должен до 26 июня.

В качестве обеспечительных мер ранее были арестованы активы ответчиков в пределах суммы 15,5 млрд рублей, однако не все ходатайства АСВ о принятии обеспечительных мер на данный момент рассмотрены.