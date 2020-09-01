Верховный суд России отказал в рассмотрении кассационной жалобы подконтрольной Baring Vostok кипрской компании Evison Holdings Limited, которая просит пересмотреть судебные акты трех инстанций, обязавших ее продать компании бизнесмена Артема Аветисяна «Финвижн» 9,99% банка «Восточный». Это следует из опубликованного определения суда.

«Отказать в передаче кассационной жалобы Evison Holdings Limited в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ», — указано в определении суда.

Ранее Верховный суд России зарегистрировал соответствующую кассационную жалобу компании Evison Holdings Limited. В ней Evison просил передать проигранное ею дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам.

Представитель компании «Финвижн» сообщил, что «решение Верховного суда ставит точку в этом вопросе — подтверждает правовую позицию компании «Финвижн», безосновательность претензии Baring Vostok и тот факт, что опционные акции незаконно удерживались в результате недобросовестных действий отдельных менеджеров Baring Vostok».

«Теперь, когда суды в двух юрисдикциях — LCIA в Англии и российские суды всех инстанций — подтвердили право «Финвижн» на опционные акции, надеемся, что менеджеры Фонда Baring Vostok перестанут называть законную реализацию права «Финвижн» на опцион через суд «рейдерским захватом», — отметил представитель «Финвижн».