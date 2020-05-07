Госкорпорация «ВЭБ.РФ» до 1 июня в рамках сделки Банка России и правительства получит 209 млрд рублей в капитал госкорпорации, сообщил в ходе форума «Иннопром» глава «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов.

«В рамках сделки правительства, ЦБ и Сбербанка мы до 1 числа [июня] получим 209 миллиардов [рублей] капитал, там будет списан долг перед Центральным банком», — сказал он.

По его словам, большую часть из этой суммы «съедают» гарантии, выданные «ВЭБ.РФ» банкам в рамках поддержки бизнеса в период пандемии. При этом Шувалов подчеркнул, что «ВЭБ.РФ» имеет достаточно капитала, чтобы провести текущие сделки. «Но для того чтобы полный пакет (проектов. — Прим. ред.) обслужить, нам нужны будут дополнительные решения по капиталу и по ликвидности», — добавил он.