В Совете Федерации предложили ежемесячно выплачивать бизнесу за каждого нового сотрудника, выдавать деньги самозанятым на открытие своего дела, просубсидировать корпоративные программы переквалификации, а также ряд других мер. Об этом пишут «Известия» . Пакет по борьбе с безработицей глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов направил вице-премьеру Татьяне Голиковой и помощнику президента Максиму Орешкину.

Так, предлагается ежемесячно выплачивать бизнесу по 18,2 тыс. (1,5 МРОТ) за каждого нового сотрудника при условии, если его зарплата составит не менее 30 тыс. рублей, а срок трудоустройства — более года; просубсидировать трудоустройство выпускников вузов из расчета один МРОТ ежемесячно на каждого принятого на работу на протяжении полугода; по одному МРОТ в месяц на человека — поддержать наем по временным договорам на срок до двух месяцев; выдать единовременную субсидию в размере 100 тыс. рублей на открытие собственного дела потенциальным самозанятым; профинансировать программы переподготовки для граждан из расчета по 20 тыс. рублей на человека; увеличить минимальное пособие по безработице до уровня прожиточного минимума — примерно 11 тыс. рублей — на срок до 30 июня.

Предполагается, что предложенные меры поддержки будут профинансированы из федерального бюджета.

По словам экспертов, стоимость пакета, предложенного сенаторами, обойдется бюджету в 150–500 млрд рублей — в зависимости от ситуации на рынке труда. На пиковом уровне число безработных в РФ может достигнуть 5 млн человек в этом году. Самые дорогие меры связаны со стимулированием новой занятости. Они могут стоить от 100 млрд до 300 млрд рублей. Чтобы предприниматели более интенсивно генерировали занятость, необходимо субсидировать до 80% оклада вновь трудоустроенных, например, при условии ограничения по уровню зарплаты, считают эксперты. Также для жителей многих регионов субсидия в 100 тыс. рублей на свой бизнес — это крупная сумма, есть риск необдуманной погони за этими деньгами.