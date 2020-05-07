Расходы потребителей на нефть в результате карантинных мер во всем мире сократятся в 2020 году на 1 трлн долларов до 2,5 трлн долларов, пишет Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете по инвестициям в энергетику.

Коронавирус вызвал беспрецедентное падение инвестиций в энергетику во всем мире в первой половине 2020 года, отмечают в агентстве. Еще до вспышки новой инфекции эксперты МЭА ожидали, что вложения в энергетическом секторе в 2020 году вырастут на 2%, что могло бы стать самым заметным ростом инвестиций со времен кризиса 2014 года. Однако из-за пандемии коронавируса этого не случилось. Вместо этого инвестиции упали беспрецедентно, на 20%, или 400 млрд долларов, по сравнению с 2019 годом.

«По нашим оценкам, расходы потребителей на нефть упадут более чем на 1 трлн долларов в 2020 году, тогда как поступления в электроэнергетическом секторе снизятся только на 180 млрд, что во многом будет вызвано ростом неплатежей», — считают в МЭА.

Непосредственно инвестиции в нефтегазовый сектор упадут на 32%, или почти на 250 млрд долларов, инвестиции в угольной промышленности — на 15%, или почти на 20 млрд долларов. В целом мировая энергетика недосчитается 20% инвестиций от уровня прошлого года, они снизятся до 1,5 трлн долларов.