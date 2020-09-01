Депутат Госдумы Андрей Андрейченко предложил назначать страховую пенсию гражданам на пять лет раньше, но не ранее 55 лет для женщин и 60 – для мужчин, если у них есть страховой стаж не менее 12,5 и 15 лет соответственно в компаниях, зарегистрированных на Дальнем Востоке. Законопроект опубликован в электронной базе Госдумы. В случае принятия он вступит в силу 1 июня 2021 года.

«Лицам, имеющим страховой стаж не менее 15 и 12,5 года (соответственно мужчины и женщины) в организациях, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа, страховая пенсия по старости может назначаться на 60 месяцев ранее достижения возраста, предусмотренного частями 1 и 1.1 настоящей статьи, но не ранее достижения возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины)», — говорится в законопроекте.

В пояснительной записке отмечается, что уровень жизни пенсионеров на Дальнем Востоке существенно отличается от уровня жизни пенсионеров в остальной части России. Из-за тяжелых климатических условий и удаленности территорий на Дальнем Востоке установлены высокие цены на коммунальные услуги, транспорт и продукты. По мнению автора законопроекта, даже работающему населению часто не хватает средств для оплаты всех расходов.