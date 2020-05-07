Совкомбанк начал выдавать ипотечные кредиты на покупку недвижимости на первичном рынке дистанционно, говорится в релизе финучреждения.

Весь процесс от рассмотрения ипотечной заявки до выдачи кредита проходит без посещения офиса с использованием усиленных квалифицированных электронных подписей.



«В мае банк провел первую сделку в удаленном формате. Кредит был выдан на приобретение квартиры по договору долевого участия в Санкт-Петербурге (ГК Glorax Development — жилой комплекс «Английская миля»). Процесс удаленного подписания ипотечных сделок переведен в промышленную эксплуатацию и доступен не только действующим, но и потенциальным клиентам Совкомбанка», — уточнили в кредитной организации.