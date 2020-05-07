Мэр Москвы Сергей Собянин предлагает открыть в столице с 1 июня часть бытовых услуг.

«Второе — раскрыть часть бытовых услуг, которые не требуют длительного контакта с человеком: прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и так далее», — сказал Собянин на рабочей встрече с президентом РФ, перечисляя ослабления, которые предлагаются с 1 июня.

Также с 1 июня в Москве можно открыть всю непродовольственную торговлю, заявил мэр.

«Сегодня уже можно говорить о следующих шагах выхода из вот этой кризисной ситуации. Что мы предлагаем. Предлагаем с 1 июня отработать и в ближайшие день-два выпустить соответствующие нормативные документы, с 1 июня раскрыть не только продовольственную торговлю, но и непродовольственную торговлю, всю непродовольственную торговлю. На всякий случай, там работает около 300 тысяч человек, и плюс там, конечно, у населения востребован целый ряд товаров, которые они не могут по электронной почте получить, ну это целый сектор услуг и экономики», — сказал Собянин.

По его словам, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве не только стабилизировалась, но и значительно улучшилась.

«Те меры, которые мы приняли после 12 мая, — раскрытие промышленности и строительства и ряд других мероприятий — одновременно с такими жесткими достаточно санитарными требованиями позволили нам не только стабилизировать ситуацию, значительно ее улучшить, и сегодня можно уже говорить о следующих шагах выхода из этой кризисной ситуации», — сказал Собянин.