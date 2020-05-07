Виртуальный оператор Easy4 несколько недель назад прекратил подключать абонентов, рассказали РБК три источника на российском телекоммуникационном рынке. На странице группы Easy4 в социальной сети «ВКонтакте» пользователи жалуются на проблемы со связью, а также на невозможность связаться с сотрудниками службы техподдержки. Последняя запись в группе оператора появилась 2 февраля, а первые жалобы на качество работы начались с 14 апреля.

По словам источника, близкого к Easy4, у владельца компании Сергея Малышкина возник конфликт с новым инвестором проекта Анатолием Яблонским «в части погашения долгов по заработным платам и распоряжения выделенными средствами». Слова источников отчасти подтверждают данные СПАРК. Easy4 — это бренд, который использует ООО «Сонет» для оказания услуг по модели виртуального оператора мобильной связи. В прошлом году Easy4 получил разрешение ФСБ продавать услуги связи с использованием технологии электронной сим-карты (eSIM) в России, а также идентифицировать абонентов по электронной подписи через госуслуги. С апреля 2019 года владельцем 34,5% «Сонета» является Анатолий Яблонский, еще 29,5% — у Владимира Зайцева, доля Сергея Малышкина сократилась до 36%. Чистый убыток компании в 2018 году составил 23,6 млн рублей.

Основная часть технологий, используемых Easy4, была разработана резидентом «Сколково», компанией «Интерсат», которая сейчас имеет тот же состав акционеров, что и «Сонет», но с другим распределением долей: 45,5% принадлежит Яблонскому, 34% — Малышкину, 20,5% — Зайцеву. Еще одна принадлежащая Малышкину компания — ТД «ИЗИ 4» подала заявление о банкротстве, следует из данных картотеки арбитражных дел.

Представитель фонда «Сколково» рассказал, что осенью 2019 года у компании «Интерсат» возникли финансовые проблемы, появилась задолженность по арендной плате перед ООО «Технопарк «Сколково» за использование помещения. Договор аренды между технопарком и «Интерсат» был расторгнут 30 апреля этого года, арендодатель начал претензионную работу по взысканию задолженности.

По словам одного из источников, зарплатные долги компании «Сонет» погасил банк «Авангард». Еще один собеседник на телекоммуникационном рынке рассказал, что новый инвестор обещает продолжить работу проекта.