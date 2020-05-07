Счетная палата РФ в 2020 году проверит деятельность Корпорации МСП и проанализирует в целом систему господдержки малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщил на заседании Госдумы аудитор СП Данил Шилков.

По его словам, удар пандемии по сектору МСП очень серьезен, восстановление может занять несколько лет. В этой связи повышается значимость принятия взвешенных решений в сфере стратегического управления и развития сектора МСП, заявил Шилков. Сегодня многие предприниматели оказались в непростой ситуации и особенно нуждаются в помощи государства, отметил он. «Правительство уже приняло ряд мер для поддержки наиболее пострадавших отраслей, однако, по мнению Счетной палаты, эти меры необходимо распространить на весь малый и средний бизнес. Мы понимаем, что это удвоит, а, может быть, даже и утроит объем поддержки, но сегодня это надо нам пройти», — сказал аудитор.

Счетная палата, по его словам, давно держит на контроле реализацию мер поддержки МСП и ряд ее рекомендаций по итогам контрольных мероприятий уже реализован правительством РФ. Однако не все предложения СП пока учтены. Например, не проведена оценка влияния конкретных мер господдержки на развитие МСП, не унифицированы требования к организации деятельности региональной гарантийной и микрофинансовых организаций (МФО), не уточнен перечень показателей, характеризующий развитие сектора МСП, напомнил Шилков.

Он отметил, что в ходе проведенного в 2019 году мониторинга национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» СП обратила внимание на то, что средства на его реализацию получают одни лица, а ответственность за достижение целей совсем другие. «Например, 260 миллиардов рублей или 63% средств, предусмотренных на реализацию нацпроекта в 2019-2024 годах получат Корпорация МСП, Банк МСП, кредитные организации. При этом за целевые показатели нацпроекта, а это рост числа занятых в сфере МСП, рост МСП в ВВП и несырьевом экспорте, отвечают не они, а высшие должностные лица субъектов», — пояснил он.