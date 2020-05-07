До конца этой недели Сбербанк должен подключить большинство своих розничных клиентов к Системе быстрых платежей (СБП), пишет «Коммерсант» . По данным источника на платежном рынке, к СБП уже подключены десятки миллионов клиентов Сбербанка. По данным годового отчета банка, в 2019 году ежемесячное число активных пользователей сервиса составило 54 млн человек, ежедневное количество — более 24 млн человек. При этом общее количество активных клиентов-физлиц превысило 96 млн человек.

В Банке России отметили, что подключение крупных участников рынка к системе в первую очередь расширяет возможности клиентов.

По мнению банкиров, чем больше клиентов получат доступ к переводам по номеру телефона, тем лучше будет для развития системы в целом и для каждого ее участника. Система станет самой массовой площадкой для обмена денежными средствами. В кредитных организациях даже неофициально не опасаются роста перевода средств в направлении Сбербанка, а некоторые ждут от подключения крупнейшей кредитной организации к СБП собственной выгоды. Полноценное подключение всех крупных игроков будет способствовать сокращению расходов банков на комиссии платежных систем от перетока части объемов переводов из сегмента р2р в СБП.

В ряде банков отметили сложный путь, который необходимо пройти клиенту Сбербанка, чтобы подключить возможность принимать и отправлять деньги. Для этого надо войти в «Профиль», затем — в раздел «Настройки», прокрутить его почти до конца и войти в пункт «Соглашения и договоры». В нем надо войти в СБП, поставить галочку рядом с согласием на обработку данных и нажать кнопку «Подключить». Затем необходимо подключить входящие и исходящие платежи. После этого в разделе «Платежи» появится пункт «Перевод по Системе быстрых платежей». В одном крупном банке отметили, что это «не клиентский подход» и из клиентов Сбербанка подключатся только те, кому это действительно очень нужно.