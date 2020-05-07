Рубль дешевеет к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:00 мск повысился на 37 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро вырос на 20 копеек, следует из данных на сайте биржи. В 10:10 мск курс доллара составил 71,02 рубля (плюс 24 копейки), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подорожал на 10 копеек и составил 77,85 рубля.

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в среду с утра после пробоя 70,6 рубля ожидается падение курса доллара до 69,65 рубля, курса евро — до 76,65 рубля. Ситуация вокруг Гонконга является негативным фактором для рынка нефти и рубля, любое непродуманное решение может вызвать бегство из рискованных активов, отметил аналитик.

«Пара доллар/рубль вновь уткнулась в несильную поддержку 70,8, не решаясь закрепиться ниже и пойти штурмовать круглую отметку 70. В случае пробоя последней на срабатывании стопов и закрытии лонгов есть высокая вероятность ухода котировок даже в район 68. Однако фундаментально российская валюта продолжает выглядеть слабо», — пояснял аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.