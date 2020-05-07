Режим самоизоляции, действие системы цифровых пропусков и другие ограничительные меры в Москве продлеваются до 14 июня включительно, сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин.

«Одновременно с решением возобновить работу многих городских организаций я подписал указ о продлении самоизоляции, пропускного режима и остальных ограничительных мер до 14 июня 2020 года. Переоформлять цифровые пропуска не нужно, срок их действия будет продлен автоматически», — написал мэр.

Он добавил, что второй этап смягчения ограничений стал возможен, потому что снижение заболеваемости коронавирусом приобрело устойчивый характер. «Но «устойчивый» — не значит «необратимый». Риск заразиться уменьшился, но пока не исчез. Мы по-прежнему должны соблюдать максимальную осторожность и — как бы ни хотелось — не форсировать события», — написал Собянин.

Мэр подчеркнул, что еще рано открывать театры, музеи, парикмахерские, рестораны и фитнес-клубы. Преждевременно отменять масочный режим и социальное дистанцирование, отказываться от работы на «удаленке» и звать в Москву гостей.

«Но очередной большой шаг к возвращению нормальной жизни мы все-таки сделали. И как только позволит ситуация, за ним последуют следующие шаги», — заключил мэр.