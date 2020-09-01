Экономическая активность в России достигла уровня в 79% от докризисного. Об этом в ходе выступления в Государственной думе заявил глава Министерства экономического развития Максим Решетников.

«С 12 мая, когда регионы перешли к постепенному снятию ограничений, стали появляться признаки оживления. На сегодняшний момент мы достигли уровня в 79% от докризисного. Уровня экономической активности», — сказал Решетников, говоря о восстановлении экономики РФ.

По его словам, Минэкономразвития скорректирует прогноз по росту ВВП на 2,8% в 2021 году с учетом мер, заложенных в общенациональном плане восстановления экономики. «Мы ожидаем снижения экономики в этом году до 5%, уменьшится как потребительский, так и инвестиционный спрос. В 2021 году мы ожидаем восстановление экономики на 2,8%, но этот прогноз мы сейчас корректируем с учетом мероприятий общенационального плана восстановления экономики, подготовка которого сейчас завершается на площадке правительства», — указал министр.

Общая стоимость мер поддержки экономики РФ в рамках антикризисных пакетов составила почти 3,3 трлн рублей, добавил министр. В перечень пострадавших отраслей вошло 42 сферы, на сегодняшний день в них занято более 6 млн человек. По словам главы МЭР, расширение перечня пострадавших отраслей позволило дополнительно распространить меры поддержки на 1,4 млн работников МСП. Отсрочка по уплате арендных платежей предоставлена субъектам МСП по более чем 34 тыс. объектов, сообщил Решетников.