Российские банки одобрили 23 тыс. беспроцентных кредитов на поддержку занятости на общую сумму 58 млрд рублей, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе правительственного часа в Госдуме.

«На сегодняшний момент банками одобрено более 23 тыс. кредитов на сумму 58 млрд рублей. А значит, тем самым мы поддержали 800 тыс. рабочих мест в пострадавших отраслях», — сказал Решетников.

Кроме того, малому и среднему бизнесу предоставлена отсрочка по уплате арендных платежей по 34 тыс. объектов государственной и муниципальной собственности, добавил министр.