В целях уменьшения размеров отрицательной переоценки, и, как следствие, стабилизации обязательных нормативов банков, регулятор дает кредитным организациям право долговые (кроме векселей) и долевые ценные бумаги, приобретенные до 1 марта 2020 года, оценивать по справедливой стоимости, сложившейся на 1 марта 2020 года, а долговые ценные бумаги (кроме векселей), приобретенные в период с 1 марта 2020 года по 30 сентября 2020 года, оценивать по справедливой стоимости, сложившейся на дату приобретения.

Функциональность реализована согласно Указанию Банка России от 24.03.2020 № 5420-У «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета вложений кредитных организаций в ценные бумаги (кроме векселей), оцениваемые по справедливой стоимости».

«R-Style Softlab постоянно актуализирует программные продукты в соответствии с законодательными инициативами ЦБ РФ, — сообщил Ринат Каримов, заместитель генерального директора R-Style Softlab, директор департамента банковского ПО RS-Bank. — Доработки позволят банкам, использующим RS-Securities V.6, в полной мере выполнить антикризисные рекомендации регулятора».

Для справки:

R-Style Softlab — ведущий российский разработчик и интегратор банковского ПО, входящий в международную группу компаний Asseco. Компания развивает бизнес по направлениям: дистанционное банковское обслуживание и фронт-офис, аналитические бизнес-приложения и хранилище данных, автоматизированные банковские системы, системы взаимодействия банков с госорганами. Кроме того, оказывает кредитным организациям сопутствующие услуги по построению комплексных интеграционных SOA-решений и администрированию систем управления базами данных. Решения R-Style Softlab используются в каждом третьем банке, действующем на территории Российской Федерации. Среди заказчиков: Сбербанк России, Россельхозбанк, «Почта Банк», ФК «Открытие», Альфа-Банк, Газпромбанк и многие другие.