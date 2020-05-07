Президент РФ Владимир Путин поручил проработать использование цифровых технологий в сфере оформления трудовых отношений и упростить регулирование удаленной занятости.

«Поручаю отдельно дать предложения по донастройке <...> трудового законодательства, в том числе с учетом опыта последних месяцев», — сказал глава государства в среду на совещании по ситуации на рынке труда. По его словам, речь, в частности, идет об «использовании цифровых технологий при оформлении трудовых отношений». «Необходимо также упростить регулирование режимов удаленной занятости», — сказал Путин.

«При этом нужно исходить из главного: права работников должны быть безусловно защищены и в полной мере обеспечены, это ключевое требование и безусловный приоритет», — подчеркнул президент.

Глава государства обратил внимание федеральных ведомств и глав регионов: «Внимание к ситуации на рынке труда, к проблемам граждан, столкнувшихся с безработицей, должны быть максимальным на всех уровнях власти». Путин назвал важнейшей задачей создание условий для возвращения людей к нормальной работе, «но, конечно, с соблюдением всех требований безопасности».

«И нужно шаг за шагом экономику открывать, открывать ее ключевые отрасли, собственно говоря, мы это и делаем, это, безусловно, основа восстановления занятости», — сказал президент.

Ранее в среду Минтруд предложил закрепить понятие удаленной работы в Трудовом кодексе .