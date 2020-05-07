Президент РФ Владимир Путин заявил, что опыт работы сотрудников в удаленном режиме будет востребован и после пандемии.

«Сейчас многое, очень многое делается в удаленном режиме. Когда восстановится обычный ритм деловой жизни, этот опыт, безусловно, будет весьма полезен, востребован. Его обязательно надо использовать, поскольку такой удаленный, дистанционный формат работы, мы с вами это хорошо знаем, удобен и востребован и бизнесом, и гражданами», — сказал президент на совещании по состоянию рынка труда в РФ.

По его мнению, в первую очередь, это относится к молодым матерям, людям с ограниченными возможностями, жителям малых городов, где выбор работы не столь широк как в крупных мегаполисах.

«Да и в целом эксперты говорят о том, что экономика будущего, построенная на цифре, в значительной степени будет носить распределенный сетевой характер, когда многие будут работать дистанционно, в том числе на дому», — добавил глава государства.

Он попросил участников совещания доложить, как на практике реализуется такой подход к организации рабочего процесса, с какими проблемами, в том числе нормативными, сталкиваются компании и их сотрудники при переходе на удаленный режим, а также как можно донастроить систему. Путин предложил всем приглашенным на совещание высказаться об узких местах в системе трудовых отношений, а также о необходимых изменениях.

Российский лидер также обратил внимание на текущее состояние рынка труда. Он заметил, что от слаженной работы глав регионов, руководства Минтруда и служб занятости зависит многое.

«Прошу вас действовать крайне ответственно, с полной отдачей. Это важнейшее направление нашей работы. Разбираться нужно и вникать в проблемы каждого человека, который обратился за помощью», — призвал он. Особое внимание президент посоветовал уделять тем, кто только начинает профессиональную карьеру, а также людям старшего и предпенсионного возраста.

«Вместе с предприятиями, организациями, работодателями нужно подбирать подходящие варианты трудоустройства. Не нужно все на самотек оставлять. Нужно предлагать ускоренные курсы, программы обучения и переподготовки кадров для тех, кто потерял работу», — заключил Путин.