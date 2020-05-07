Общенациональная программа поддержки экономики на 2020-2021 годы будет представлена президенту РФ Владимиру Путину 1 июня, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

«В правительстве завершается разработка и обсуждение общенациональной программы на 2020-2021 годы, задача которой как раз и обеспечить более динамичный выход из кризисной ситуации и на те параметры, которые были до кризиса», — сказал Борисов в ходе «Иннопром онлайн». По его словам, эта программа будет 1 июня представлена президенту на рассмотрение, на одобрение, и меры в ней предусматривают серьезные вложения в различные направления секторов экономики, в поддержание экспорта.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что общенациональный план восстановления экономики будет презентован в открытом режиме. Однако он затруднился сказать, в каком формате и когда пройдет презентация.