Президент России Владимир Путин сообщил, что безработица в РФ достигла 1,9 млн человек.

«Последние данные показывают, что количество официально зарегистрированных безработных в России растет, здесь нет ничего для нас неожиданного, и сейчас это количество порядка 1 млн 900 тыс. человек», — сказал глава государства на совещании по ситуации на рынке труда.

Президент потребовал от правительства и глав регионов относиться к проблеме безработицы с максимальным вниманием, предупредив, что на первом месте всегда должны быть люди.

«Обращаюсь и к федеральным ведомствам, и к коллегам в регионах Российской Федерации. Внимание к проблеме безработицы должно быть максимальным. Максимальным на всех уровнях власти», — заявил глава государства.

Он подчеркнул, что «сохранение рабочих мест, доходов российских семей с самого начала борьбы с последствиями эпидемии стали важнейшими приоритетами в работе». «Это, безусловно, справедливый подход, справедливый принцип, потому что на первом месте всегда и везде должны быть люди», — уверен Путин.