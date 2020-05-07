Плюс Банк снизил ставку по вкладу «Удобный Плюс» . Срок депозита составляет 1 095 дней и разделен на три периода начисления процентов: с первого по 365-й день — 6,35%, с 366-го по 730-й день — 5,25%, с 731-го по 1 095-й день — 4%. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения составит 5,2% (ранее — 5,47%).

Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.

При досрочном расторжении договора проценты за полные периоды сохраняются. Проценты выплачиваются ежемесячно.