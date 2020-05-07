Общенациональный план восстановления экономики точно не будет презентован в закрытом режиме, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако он затруднился сказать, в каком формате и когда пройдет презентация.

«Пока формат не определен. Здесь нечего сказать. Но, безусловно, в закрытом режиме это не будет. Но какой именно формат будет я вам не могу сказать», — сказал Песков.

Как ранее сообщил министр экономического развития Максим Решетников, объем антикризисной программы поддержки экономики России в связи с пандемией коронавируса составил около 3,3 трлн рублей. По его словам, важны не только масштабы, но и эффективность использования средств. Министр отметил, что очень важно, чтобы деньги действительно доходили до тех, кому они важнее всего, чтобы они были к чему-то привязаны.