Две трети опрошенных предпринимателей негативно оценивают состояние российской экономики. Об этом говорится в опросе, который вошел в ежегодный доклад бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту РФ Владимиру Путину.

Опрос проведен в феврале — марте текущего года службой специальной связи и информации Федеральной службы охраны (ФСО) России. В нем приняли участие собственники предприятий (56,7%), руководители предприятий (25%), заместители руководителей предприятий (10,4%) и менеджеры (7,9%), всего — 7 733 человека.

«Две трети респондентов (68,3%) негативно оценивают состояние российской экономики», — говорится в исследовании. В том числе 52,2% опрошенных охарактеризовали его как «проблемное», а 16,1% — как «катастрофически кризисное».

Стабильной назвали российскую экономику 15,1% респондентов, еще 3,5% оценили ее состояние как «хорошее». Оставшиеся 13,1% граждан затруднились с ответом.