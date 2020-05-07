Специалисты компании Wealth-X проанализировали, в каких отраслях за последние десять лет появилось наибольшее число богатых людей с состоянием от 5 млн долларов, и составили прогноз по наиболее перспективным сферам на грядущее десятилетие. Об этом пишут «Известия» .

Так, наиболее молодые и богатые бизнесмены (30% от всех богатых людей) работают в финансовой и банковской сферах. На втором месте с долей в 16% миллионеров и миллиардеров — отрасль оказания услуг. На третьей позиции — некоммерческие и общественные организации с результатом 7%.

Также наибольший шанс разбогатеть есть у работников сфер недвижимости и здравоохранения (5,4% и 4,9% богатых). IT-сфера заняла шестое место.

Наибольшее число богатых людей сосредоточено в США и Китае, отметили аналитики.