Мобильные операторы допускают замедление роста выручки и снижение продаж сим-карт из-за пандемии, пишет «Коммерсант» .

МТС пересмотрели прогноз по выручке на 2020 год, следует из отчетности компании по итогам I квартала. Если ранее группа ожидала роста на 3%, то теперь рассчитывает на сохранение выручки на уровне прошлого года либо рост в пределах тех же 3%. На корректировку повлияло увеличение пользования Интернетом при снижении востребованности голосовых услуг, частичное закрытие салонов и падение выручки от роуминга из-за закрытия границ. Также в компании ожидают снижения или сохранения на уровне 2019 года показателя OIBDA, на который в том числе повлияет обесценивание розничных кредитов в МТС Банке, снижение продаж сим-карт и оптимизация розницы. Компания сохраняет прогноз по капитальным затратам на уровне 90 млрд рублей, которые пойдут в том числе на развитие сети LTE, цифровых сервисов и внедрение коммерческих решений 5G.

В «ВымпелКоме» признают, что последствия коронавируса повлияют как минимум на результаты II квартала. Кроме сокращения доходов от международного роуминга на выручку операторов, по оценке Tele2, негативно повлияют замедление деловой активности, особенно среди малого и среднего бизнеса (МСБ), и сокращение числа мигрантов. Также абоненты будут откладывать приобретение нового смартфона и менее регулярно вносить оплату за использование неосновных сим-карт, добавили в компании.

В «МегаФоне» отметили, что столкнулись с практически полным сокращением выручки от роуминга, снижением продаж в рознице и оптимизацией клиентами затрат на связь, особенно в сфере МСБ. На финансовые показатели, по оценке компании, также оказывает давление неблагоприятная курсовая разница: она влечет рост стоимости импортного оборудования, в то время как операторы активно расширяют сети в условиях повышенной нагрузки.

По словам экспертов, в среднесрочной перспективе инвестиции в сеть позволят привлечь и удержать клиентов, в том числе корпоративных, это должно быть в приоритете всех операторов. За счет новых услуг корпоративным клиентам операторы и смогут компенсировать часть выпадающих доходов, отмечают эксперты.