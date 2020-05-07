Банк России установил официальные курсы валют на 28 мая.

Курс доллара снизился на 7,73 копейки, составив 71,0635 рубля (71,1408 рубля на 27 мая). Курс евро вырос на 12,15 копейки до 77,9069 рубля (77,7854 рубля на 27 мая).

На биржевых торгах наблюдается отрицательная для рубля динамика. На 14:24 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 70,91 рубля (плюс 13 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 78,13 рубля (плюс почти 38 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 70,79—71,22 рубля за доллар и 77,59—78,22 рубля за евро.