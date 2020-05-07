Правоохранители в Санкт-Петербурге и Ленинградской области задержали пятерых подозреваемых в краже более 20 млн рублей с банковских счетов порядка 200 граждан, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Установлено, что злоумышленники через СМС-рассылку отправляли гражданам сообщения о якобы блокировке их банковской карты. Владельцы номеров перезванивали и сообщали свои реквизиты. Затем со счетов похищались деньги.

Также для рассылки два соучастника даже разработали специальную программу. Один из сообщников предоставил около 5 тыс. сим-карт, оформленных на несуществующих лиц, а для импровизированных кол-центров использовались арендованные на три — пять дней квартиры в Санкт-Петербурге.

«По оперативной информации, в результате противоправной деятельности пострадали порядка 200 человек. Ущерб составил около 20 миллионов рублей», — сказала Волк.

По ее словам, правоохранители задержали и возбудили в отношении пятерых подозреваемых, в том числе предполагаемого организатора, уголовные дела по статье «Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».