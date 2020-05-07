Международное рейтинговое агентство Moody's понизило прогноз по цене нефти в среднесрочной перспективе с ожидавшихся ранее 50—70 долларов за баррель до 45—65 долларов за баррель, говорится в отчете агентства.

«Мы понизили наш среднесрочный прогноз по цене на нефть до 45—65 долларов за баррель по сравнению с 50—70 долларами за баррель. Ценовой диапазон отражает наше мнение о том, что цены на нефть будут оставаться крайне нестабильными и периодически выходить за пределы диапазонов. Геополитические проблемы или попытки ОПЕК+ регулировать предложение на рынке также будут время от времени приводить к колебаниям цен», — говорится в документе.

По мнению экспертов агентства, шок, вызванный пандемией, еще больше ограничит вложения в нефтегазовую отрасль в течение следующих трех — пяти лет. «У многих компаний возникнут проблемы с возможностью осуществлять инвестиции на необходимом для разработки новых месторождений уровне», — пишут они.

Эксперты напомнили, что в апреле 2020 года Moody's понизило прогноз по стоимости нефти марки WTI до 30 долларов за баррель в 2020 году и до 40 долларов за баррель в 2021 году. Прогноз по цене марки Brent тогда был ухудшен до 35 долларов за баррель в 2020 году и до 45 долларов за баррель в 2021 году.

«На восстановление баланса на рынке и на восстановление спроса потребуется время, но цены вырастут до среднесрочного диапазона в 45—65 долларов за баррель и равновесной цены, которая, по нашим оценкам, составляет около 55 долларов за баррель», — отмечается в документе.