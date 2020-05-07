Глава Минтруда Антон Котяков предложил закрепить понятие удаленной и комбинированной занятости в Трудовом кодексе.



По данным Минтруда, на текущий момент более 10% работающих граждан, или примерно 5,6 млн человек, продолжает трудиться удаленно.

«Более того, ряд организаций и сотрудников на сегодняшний день хотели бы продолжить работу именно в таком формате после снятия ограничительных мер. Соответственно, предлагаем в Трудовом кодексе закрепить такие понятия, как удаленная и комбинированная занятость», — сообщил Котяков на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того, глава Министерства труда и социальной защиты предложил позволить работодателям осуществлять кадровый документооборот в электронном виде без дублирования на бумаге с 2021 года.