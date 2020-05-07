Минтруд предлагает увеличить минимальный размер пособия по безработице с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. рублей и повысить максимальную выплату для ИП до 12 130 рублей. Об этом на совещании с президентом сообщил глава ведомства Антон Котяков.



«Предлагаю поддержать категорию граждан, получающих минимальное пособие по безработице, и увеличить пособие по безработице в три раза — с 1,5 до 4,5 тысячи рублей также на данном этапе на три месяца», — заявил Котюков.

Министерство также предлагает повысить пособие по безработице для индивидуальных предпринимателей, закрывшим дело в связи с пандемией коронавируса. «Предлагаем для ИП для этих граждан установить максимальный размер пособия 12 130 рублей также на трехмесячный период», — отметил министр.

Кроме того, дополнительные выплаты семьям с детьми, где родители потеряли работу, предлагается распространить на всех безработных. Напомним, сейчас доплату в 3 тыс. рублей на ребенка получают родители, которые уволены и зарегистрированы как безработные с 1 марта.