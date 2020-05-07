Минтруд предлагает обеспечить граждан, оказавшихся под риском увольнения, общественными работами или временной занятостью, сообщил глава министерства Антон Котяков на совещании с президентом России Владимиром Путиным.



«Для помощи гражданам, которые оказались под риском увольнения, предлагаем организовать общественные работы или временную занятость в тех регионах, где эпидемиологическая ситуация это уже позволяет. Предприятия, организовавшие такие общественные работы или временную занятость для своих сотрудников, смогут получить компенсации части зарплат на оплату труда», — сказал Котяков.

По данным Минтруда, с 1 апреля в России было уволено 2,052 млн человек, а принято на работу 1.665 млн. Больше всего увольнения коснулись работников розничной торговли непродовольственными товарами, общепита и гостиничного бизнеса. 5,5% трудоспособного населения столкнулись с переводом на неполную занятость: почти 1,5 млн человек направлены в простой, 1,3 млн — на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, и около 280 тыс. — в неоплачиваемых отпуск

На конец апреля в России было зарегистрировано 4,3 млн безработных, что составляет 5,8% от трудоспособного населения. За месяц этот показатель вырос на 23%. «Благодаря мерам поддержки бизнеса и населения в Российской федерации на данный момент удалось избежать кратного роста этого показателя. Ситуация на рынке труда в России лучше, чем в ряде развитых стран», — отметил министр труда и социальной защиты.

В США численность безработных выросла более чем в три раза, до 14,7%, в Канаде этот показатель увеличился в 1,5 раза — до 13%, привел в пример Котяков.

Минтруд предлагает дополнительно организовать обучение россиян, оказавшихся под угрозой увольнения и стоящих на учете в центрах занятости, добавил министр.

«Дополнительно предлагаем организовать обучение граждан, находящихся под риском увольнения и состоящих именно на учете в центрах занятости», — сказал Котяков. Он подчеркнул, что проводить такое обучение в министерстве считают необходимым только после экспертной оценки работодателями предлагаемых образовательных программ.