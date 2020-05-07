Минтруд ожидает пика по количеству безработных в III квартале текущего года, сообщил глава ведомства Антон Котяков. Стабилизацию на рынке труда министерство прогнозируют в IV квартале 2020 года, а в первой половине следующего года — возвращение к положительной динамике.



Во II и III кварталах ситуация на рынке труда все еще будет оставаться сложной, констатировал Котяков. Он отметил, что ограничения, которые накладывались на деятельность отдельных предприятий, проявят свое влияние на рынок труда с отставанием в два месяца. Поэтому пик безработицы придется на III квартал текущего года.

«Стабилизацию ситуации мы ожидаем только в четвертом квартале, а положительную динамику на рынке труда мы предполагаем видеть в первом — втором квартале 2021 года», — сообщил министр.

По данным Минтруда, на конец апреля в России было зарегистрировано 4,3 млн безработных — это 5,8% трудоспособного населения. За месяц этот показатель вырос на 23%.