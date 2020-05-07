Минтруд готов поддержать идею введения в России страхования от безработицы, пишут «Известия» . Если ее воплотят в жизнь, то с зарплат граждан начнут брать взносы в специальный фонд, из которого они потом будут получать пособия в случае потери места. Позиция ведомства представлена в его отчете о реализации генерального соглашения между объединениями профсоюзов, работодателей и правительством за 2019 год. Документ был направлен в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

Министерство готово к внесению в законодательство РФ изменений в части внедрения страховых принципов защиты от безработицы при условии, что Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) придут к общему мнению по вопросу, в том числе насчет размеров страховых взносов. Россияне могут застраховаться от безработицы уже сейчас — в добровольном порядке, отмечают специалисты Минтруда. Введение же системы обязательного страхования от безработицы подразумевает создание нового внебюджетного фонда и определение размера взносов, отмечено в материалах ведомства.

Сегодня работодатель уже платит за своих сотрудников страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Фонд ОМС — в сумме 30% от зарплат. Если понадобится перечислять новые взносы, есть риск, что придется снижать зарплаты, утверждала сторона работодателей. Профсоюзы настаивали, что стоит рассчитать величину тарифа и добавить новый социальный взнос в дополнение к нынешним, сказано в отчете Минтруда.

По словам экспертов, странно вводить новые взносы при условии, что, например, в бюджете Фонда соцстрахования наблюдается дефицит. Идею нового фонда можно было бы поддержать без увеличения нагрузки на бизнес, указал он. Кроме того, государству следовало бы уделять больше внимания активной политике занятости, а не выплате пособий. Также еще один внебюджетный фонд может быть негативно воспринят и работниками, которые не захотят делать отчисления, и работодателями, для которых это дополнительная нагрузка как минимум по отчетности, считают эксперты.