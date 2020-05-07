Минфин России на аукционе в среду, 27 мая, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 25084RMFS с датой погашения 4 октября 2023 года. Размещенный объем выпуска составил 41,912 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Объем спроса составил 68,881 млрд рублей.

Цена отсечения равнялась 101,7251% от номинала, средневзвешенная цена — 101,7876% от номинала. Доходность по цене отсечения — 4,79% годовых.