Минфин России на аукционе в среду, 27 мая, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26228RMFS с датой погашения 10 апреля 2030 года на 36,398 млрд рублей при спросе 39,908 млрд, говорится в сообщении ведомства.

Цена отсечения составила 116,304% от номинала, средневзвешенная цена — 116,468% от номинала. Выручка от размещения — 42,659 млрд рублей.

Ранее в среду Минфин разместил ОФЗ-ПД выпуска № 25084RMFS с датой погашения 4 октября 2023 года. Размещенный объем выпуска составил 41,912 млрд рублей при спросе 68,881 млрд.

Всего во II квартале министерство планирует разместить ОФЗ на 600 млрд рублей.