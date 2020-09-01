Индекс закрытости региональных экономик России на фоне ограничений в связи с эпидемией коронавируса на текущий момент составил 17% против 28% на конец апреля, сообщил министр экономического развития Максим Решетников, выступая в Госдуме в рамках «правительственного часа».

Он напомнил, что Минэкономразвития ведет оперативный мониторинг экономической активности в стране. Индикатор построен на анализе первичных данных о ситуации в потребительском секторе, для чего используются данные контроль-кассовой техники, о перевозках грузов, потреблении электроэнергии, экспорте и импорте. «Мы видим, что с 12 мая, когда регионы перешли к постепенному снятию ограничений, стали появляться признаки оживления. На сегодняшний момент мы достигли уровня в 79% от докризисного уровня экономической активности», — сообщил глава Минэкономразвития.

Решетников отметил, что значительный объем экономики все еще находится в «заморозке». «Под ограничениями во многом находится сектор непродовольственной розницы, «выключен» общепит и туризм. При этом эпидемиологическая ситуация постепенно улучшается, это значит, что уже сейчас есть возможности поэтапно снимать ранее принятые ограничения, и регионы этими возможностями пользуются», — рассказал он.

По словам Решетникова, Минэкономразвития отслеживает уровень закрытости региональных экономик (он отражает долю работников в секторах экономики, которые находятся под ограничениями, к общему числу экономически активного населения). «В конце апреля индекс закрытости в среднем составлял 28,1%. То есть 28% всех рабочих мест находились под теми или иными ограничениями. Сейчас наблюдается устойчивая тенденция к снижению этих показателей, идет рост открытости экономики. На сегодняшний момент под ограничениями уже только 17% рабочих мест, хотя, конечно, это тоже большой показатель», — добавил он.