Израильский историк Юваль Харари сделал прогнозы о дальнейшей автоматизации труда, пишет РБК . Согласно его мнению, развитые страны, такие как США и Германия, от этого процесса в основном выиграют — автоматизация создаст новые отрасли экономики с множеством новых рабочих мест. Страны третьего мира не смогут избежать экономического коллапса: у них нет средств, чтобы переобучить миллионы оказавшихся без работы граждан.

По его словам, пострадают и многие жители западных стран, которых не удастся переучить на востребованных специалистов. Это приведет к разделению всех членов общества на тех, чей труд востребован, и тех, кто уже не сможет найти никакую работу.

«Дело не в том, что все люди потеряют ценность как работники, а в том, что некоторые люди станут более ценными, а другие — совершенно бесполезными с точки зрения экономики, — считает Харари. — Когда это случится, перед нами встанет выбор — если мы по-прежнему будем ценить людей за их труд или покупательную способность, они потеряют для нас ценность».

Харари предлагает несколько решений, среди которых безусловный базовый доход и бесплатные сервисы, которые предоставит безработным государство. Для этого необходимо повысить налоги на корпорации, которые извлекут выгоду из автоматизации труда, напоминает историк.