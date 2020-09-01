Российские нефтяники обсуждают возможность поддержания сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+ на уровне 2,5 млн баррелей в сутки не только в мае — июне, но и в последующие месяцы, хотя по условиям соглашения Россия должна была постепенно восстанавливать объемы извлечения нефти после июня. Об этом сообщил источник в одной из компаний.

В частности, этот вопрос поднимался на встрече руководителей компаний с министром энергетики России Александром Новаком. «Да, этот вопрос поднимался сегодня на встрече. Компании пытаются сформировать позицию по этому вопросу», — сказал собеседник ТАСС.

Источник в ОПЕК подтвердил, что, действительно, в организации обсуждается возможность более интенсивного сокращения добычи после июня этого года. Еще один источник отметил, что после совещания с нефтяниками Новак должен был переговорить с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдель Азизом бен Сальманом, но пока нет информации о том, состоялась эта встреча или нет.