Хоум Кредит Банк обновил мобильное приложение для iOS и Android и добавил ряд новых функций, говорится в релизе финучреждения.

Так, добавлены кнопки быстрого выбора суммы оплаты кредита и кредитных карт — приложение автоматически предложит нужную сумму. Теперь клиенты могут досрочно полностью или частично погасить кредит в приложении в любой момент. Не нужно предварительно звонить или идти в офис банка.



«Обновился дизайн у экранов самих карт: теперь на этом экране можно свайпом листать карты и видеть детальную информацию по каждой. Также можно посмотреть полные данные своей виртуальной карты для оплаты в интернет-магазинах. Работать со списком контактов стало удобнее: при оплате услуг можно выбирать нужный номер из телефонной книги. Пользователям Android не нужно будет предварительно указывать сотового оператора, данные подтянутся автоматически. Также у всех клиентов по умолчанию появится предустановленный шаблон для оплаты своего мобильного телефона», — отмечается в сообщении.