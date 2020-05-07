Годовая инфляция в Московском регионе несколько ускорилась в апреле 2020 года и составила 2,5% в Москве и 2,2% — в Московской области (2,4% и 1,7% в марте соответственно). При этом в ЦФО отмечено повышение инфляции с 2,3% в марте до 2,8% в апреле. В целом по России инфляция также незначительно ускорилась: с 2,5% до 3,1%, сообщили в пресс-службе ГУ Банка России по ЦФО.

Динамика инфляции в Московском регионе в основном связана с ослаблением рубля и кратковременным повышением спроса на ряд товаров в условиях режима самоизоляции, введенного в целях сдерживания распространения коронавируса.

«Годовая продовольственная инфляция в апреле в Московском регионе ускорилась и составила 2,3% в Москве и 3,1% в Московской области (по 1,9% в марте). В Московском регионе рост цен отмечался на мясо, фрукты и овощи, рыбу, молоко и молочные продукты. Увеличение роста цен на мясные полуфабрикаты (колбасы, кулинарные изделия из птицы, копчености, пельмени, сосиски, фарш) обусловлено повышением спроса на простую в приготовлении продукцию в качестве замещения питания во временно закрытых столовых, кафе, ресторанах. Ускорение роста цен на некоторые овощи (картофель, лук, чеснок) и фрукты (апельсины, лимоны, виноград, яблоки) в Московской области, а также замедление снижения цен на эти товары в Москве связано с уменьшением товарных запасов урожая прошлого года и увеличением стоимости поставок импортной продукции из-за ослабления рубля», — отмечается в сообщении.

По данным регулятора, инфляция на непродовольственные товары ускорилась незначительно, составив в апреле 3% в Москве и 2,2% в Московской области (2,9% и 2% в марте соответственно). «В основном на это повлияло ускорение прироста цен на лекарства и медицинские товары, а также моющие и чистящие средства, что вызвано повышенным спросом населения на лекарственные препараты, товары защиты и дезинфекции в условиях сложной эпидемиологической ситуации. Снижение цен на электротовары (стиральные машины, плиты, холодильники) замедлилось из-за роста спроса на компьютеры в связи с переходом людей на удаленную работу и дистанционное обучение», — отметили в ЦБ.

