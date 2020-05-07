Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о блокировке с 1 октября мобильных приложений, нарушающих авторские права.

Согласно документу, Роскомнадзор после заявления правообладателя и на основании вступившего в силу судебного акта принимает меры по ограничению доступа к незаконному контенту в мобильных приложениях. Ранее непосредственная обязанность по его блокировке возлагалась на владельцев самих приложений, а также операторов связи (в случае отказа первых). Поправки ко второму чтению распространили такую обязанность и на агрегаторы приложений (в частности, App Store, Google Play и Huawei AppGallery).

Так, Роскомнадзор направляет владельцу информационного ресурса, на котором размещено приложение, уведомление о нарушении авторских и смежных прав с указанием произведения, его автора, правообладателя, наименования и владельца приложения с требованием ограничить доступ к незаконному контенту. Информресурс в свою очередь в течение одного рабочего дня сообщает об этом владельцу приложения, который должен в течение одного рабочего дня выполнить указанные предписания. В случае его отказа или бездействия информресурс обязан заблокировать соответствующее приложение не позднее трех рабочих дней с момента получения уведомления Роскомнадзора.