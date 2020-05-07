Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила в среду, что в 2020 году экономика еврозоны, вероятно, сократится на 8—12%, то есть спад будет более глубоким, чем ожидалось ранее. По прогнозам аналитиков, на заседании 4 июня ЕЦБ существенно увеличит объем недавно анонсированной программы покупки облигаций.

Выступая на организованной Европарламентом видеоконференции с молодежью, Лагард сообщила, что последний прогноз, предполагавший сокращение экономики еврозоны в этом году на 5%, «скорее всего…, устарел». Масштаб спада будет зависеть от того, как быстро страны Европы отменят у себя карантинные меры и позволят экономикам работать более нормально, сказала Лагард. Страны, которые в большей степени зависят от туризма, вероятно, пострадают больше других, добавила она.

Ранее ЕЦБ предложил три экономических сценария, предполагавшие сокращение экономики еврозоны в этом году на 5%—12%. В следующий четверг банк опубликует новые прогнозы роста экономики и инфляции, а его руководители сигнализировали, что усилят стимулирование, если перспективы будут разочаровывающими.

Лагард также отметила, что не ожидает в еврозоне нового долгового кризиса. По ее словам, власти европейских стран поступают правильно, наращивая свои долги с целью борьбы с последствиями пандемии, и предположила, что эти долги будут управляемыми, так как процентные ставки крайне низки.