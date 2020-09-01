Фора-Банк снизил ставки по ряду депозитов в рублях.

Доходность депозита «Комфортный» (от 2 млн рублей на 540 дней) составит 6% (вместо 6,2%), «Перспектива» (от 25 тыс. рублей на три года) — 6,3% (ранее — 6,5%), а «Сберегательный» (от 5 тыс. рублей на 92, 182, 274 дня, 12, 18 и 24 месяца) — 2,5—6% годовых (вместо 2,5—6,2%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Пенсионный» (от 2 тыс. рублей на 92, 184 дня, один год, 540 дней) открывается под 2,5—5,6% годовых (прежде — под 4,25—5,6%). Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Все вклады можно пополнять.