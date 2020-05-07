Вчера российский рынок акций сильно рос, сохраняя свою опережающую динамику не только среди своих аналогов, но и в целом среди мировых рынков акций в этом месяце – по итогам дня индекс РТС повысился на 1,0% до 1 224 пунктов, а индекс Московской биржи опустился на 0,1% до 2 754 пунктов. Мы хотели бы обратить внимание на то, что индекс РТС подскочил на 50% с минимумов, зафиксированных 18 марта, и вырос на 10% с начала месяца, оказавшись очевидным лидером р оста среди своих аналогов на развивающихся и развитых рынках, в том числе на фоне поддержки, которую оказывают российскому рынку крупные золотовалютные резервы и очень взвешенная бюджетная политика. Вчера настроение инвесторов улучшалось, так как они игнорировали факт усиления напряженности между США и Китаем и переключились на более позитивные новости, в том числе перезапуск экономик и надежды на появление вакцины Covid-19 – по итогам дня индекс StoxxEuro600 вырос на 1,1%; в лидерах роста были туристические компании и банки. Позитивные настроения на рынке поддержали и рост цен на нефть (Brent подорожала на 2,0% до 36,26 долл./барр.), поддержку которым оказывает и снижение предложения нефти на рынке. Курс рубля подорожал на 1,3% до 70,79 руб./долл., продолжив укрепляться до своего наиболее сильного уровня, зафиксированного 10 марта.

Сегодня мы ожидаем давление на российском рынке акций на фоне того, что катализаторы ралли постепенно сходят на нет: Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций будет находиться под давлением на фоне снижения настроения у глобальных инвесторов и отскока цен на нефть сегодня утром (Brent опустилась на 1,6% до 35,58 долл./барр.). Индекс РТС подскочил почти на 50% с минимумов 18 марта и вырос на 11% с начала месяца на фоне ралли, которое постепенно сходит на нет. С другой стороны, российский рынок акций является “тихой гаванью” на рынках EM, что подкрепляется бюджетной устойчивостью России и большим размером стабилизационного фонда. Независимо от общего настроения на рынке, в центре внимания инвесторов остаются производители удобрений (PHOR LI; AKRN RX) и бумаги энергетического сектора (RSTI RX; HYDR RX: IRAO RX): поддержку первым оказывает сильный спрос на рынке удобрений, поддержку последним – потенциальные изменениями тарифного регулирования и ожидания дивидендных выплат.

Джон Волш: jwalsh@alfabank.ru (Стратегия)

Оборот розничной торговли снизился на 23,4% г/г в апреле, что гораздо ниже 18% г/г, которые прогнозировал консенсус: Негативно Оборот розничной торговли снизился на 23,4% г/г в апреле, что гораздо ниже снижения на 15% г/г и 18% г/г, которое ожидали соответственно мы и рынок. Кроме того, эта цифра оказалась хуже снижения оборота розничной торговли в Китае за январь-февраль (-20,5% г/г) и апрельской цифры снижения этого показателя в США (-16,4% г/г). Более глубокий спад российской торговли может являться следствием низкого уровня проникновения Интернет-торговли: к примеру, в Китае на долю этого сегмента приходится уже более 30% совокупного оборота розничной торговли, тогда как в России доля этого сегмента составляет 4,5%. Учитывая столь резкое снижение оборота розничной торговли, мы считаем, что в этом месяце оборот розничной торговли снизится на 15% г/г. Продолжающиеся карантинные меры способствуют ухудшению перспектив на 2К20, и мы сейчас ожидаем, что оборот розничной торговли должен снизиться н а 17% г/г в 2К20. Кроме того, чем дольше длится карантин, тем больше предприятий МСБ обанкротятся и, следовательно, тем сильнее будет давление на доходы. По сообщению Росстата, безработица составила всего 5,8% за апрель; эту цифру сложно интерпретировать как знак финансового благополучия домохозяйств; она скорее указывает на то, что большинство компаний заставило уйти своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска. В любом случае мы ожидаем, что основное давление на потребление проявится в форме снижения доходов населения, а не через рост уровня безработицы; наш прогноз по снижению реальных располагаемых доходов на этот год на 5% г/г будет нуждаться в уточнении по мере появления статистики. На основе результатов апреля мы понижаем наш прогноз по ВВП на этот год с -1% г/г до -3% г/г. Кроме того, мы считаем, что базовым сценарием на заседание 19 июня теперь будет снижение ставки ЦБ на 75 б. п.

Наталья Орлова, Ph.D.: norlova@alfabank.ru (Главный экономист)

Анна Киюцевская: AKiyutsevskaya@alfabank.ru (Старший аналитик)

Банк “Санкт-Петербург” (ПОД ПЕРЕСМОТРОМ): финансовые результаты за 1К20 по МСФО; УМЕРЕННО ПОЗИТИВНО Банк “Санкт-Петербург” вчера представил финансовые результаты за 1К20 по МСФО. Чистая прибыль составила 1,6 млрд руб. при ROAE 7,9%, что на 21% выше консенсус-прогноза рынка. Результаты банка за 1К20 отражают сильные тренды основного бизнеса, которые можно было бы ожидать при нормальной экономической ситуации. Однако, ухудшение перспектив и потенциальное ухудшение качества кредитов на фоне пандемии Covid-19 привело к увеличению отчислений в резервы, которые все же оказались ниже наших ожиданий и консенсус-прогноза рынка, однако более сильного давления следует ожидать в 2К20. Банк признал разовый доход в размере 0,4 млрд руб. от продажи терминала Пулково, что стало основным источником позитивного сюрприза в части прибыли. По нашей оценке, акции торгуются по низкому коэффициенту 0,23x P/BV 2020П (с дисконтом 26% к среднему мультипликатору за два года и с дисконтом 54% к среднему мультипликатору за 10 лет). По коэффициенту P/PPOP (цена к операционной прибыли до отчислений в резервы) на уровне 1,1x акции предполагают дисконт в 39% к уровню этого мультипликатора в середине цикла. Учитывая это, мы считаем, что потенциал снижения акций с текущих уровней ограничен даже при наиболее жестком сценарии.

Обзор финансовых результатов за 1К20: сильные тренды в части основного дохода; продажа терминала Пулково стала сюрпризом. Чистый процентные доходы за 1К20 выросли на 9% г/г до 6,2 млрд руб. при чистой процентной марже на уровне 4,1% (+0,2 п. п. г/г). Это в целом было вызвано ростом кредитного портфеля как в корпоративном(+16% г/г), так и в розничном сегментах бизнеса (+13% г/г), а также снижением стоимости фондирования. Восходящая динамика комиссионных доходов продолжилась, и они выросли на 32% г/г в 1К20 благодаря операциям по банковским картам, расчетным операциями банковским гарантиям. Трейдинговый бизнес показал убыток на уровне 0,03 млрд руб. в 1К20, главным образом на фоне убытка по ценным бумагам (0,07 млрд руб.), что отчасти было нейтрализовано доходом в размере 0,04 млрд руб. на валютном рынке и рынке деривативов.Разовый доход в размере 0,4 млрд руб. от продажи терминала Пулково оказался позитивным сюрпризом для рынка, и вкупе с 0.2 млрд. руб. чистым роспуском резерва по невыбранным кредитным линиям объясняет большую часть несоответствия с консенсуспрогнозом и нашей оценкой. Операционные расходы выросли на 16% г/г в 1К20, как мы и ожидали, на фоне 30% г/г роста расходов на персонал. Отчисления в резервы за 1К20 составили 2,6 млрд руб. при стоимости риска на уровне 2,5%, превысив 1,7-1,9%, которые можно было ожидать при нормальной ситуации в экономике, главным образом на фоне макроэкономических корректировок в моделях рисков банка, однако на 6% ниже нашего прогноза и консенсуспрогноза рынка.В итоге чистая прибыль за 1К20 составила 1,6 млрд руб. при ROAE на уровне 7,9%, что на 21% выше ожиданий рынка.

Итоги телефонной конференции:

Реструктуризация кредитов: Банк “Санкт-Петербург” реструктурировал примерно 3,5% своего розничного кредитного портфеля; объем реструктурированных кредитов СМБ эквивалентен примерно 0,5% корпоративного кредитного портфеля. В соответствии с отраслевыми трендами, большая часть реструктуризации пришлась на собственную программу банка.

Ожидания по выручке: Банк “Санкт-Петербург” ожидает, что ЧПМ основного бизнеса не изменится г/г в 2020 г. на фоне поддержки более дешевого фондирования и снижения взносов в АСВ с 3К19. В более долгосрочной перспективе, если вектор монетарной политики ЦБ не изменится, ЧПМ, вероятно, будет находиться под давлением. Комиссионные доходы в апреле-мае оказались на 15-30% ниже первоначальных ожиданий; по итогам 2020 г. комиссионные доходы банка могут оказаться на 0,3-0,4 млрд руб. ниже, чем ожидалось при нормальной ситуации в экономике (рост на 10-15% г/г).

Качество кредитов: Из-за негативного пересмотра макроэкономических допущений отчисления в резервы выросли на 0,9 млрд руб. в 1К20. Это предполагает увеличение стоимости риска на 0,8 п.п. сверх 1,7%, которые являлись нижней границей прогнозного диапазона на 2020 г. при нормальной ситуации в экономике. В основе моделей риска банка лежит допущение о снижении ВВП на 2%, при этом банк не исключает и дальнейшего понижения этой цифры. Сохранение платежеспособности клиентов после снятия карантинных мер – главное неизвестное для банка; понимание масштаба реальных проблем появится ближе к осени, по мнению менеджмента.

Евгений Кипнис: ekipnis@alf abank.ru (Старший аналитик)

Совет директоров Детского мира рекомендовал выплатить первый транш финальных дивидендных выплат за 2019 г.; компания выплатит второй транш до конца этого года; УМЕРЕННО ПОЗИТИВНО Совет директоров Детского мира (DSKY RX: НА УРОВНЕ РЫНКА; РЦ 104 руб./акцию) рекомендовал направить на финальные дивиденды за 2019 г. 2,2 млрд руб. (90% чистой прибыли по МСФО за 4К19, или 55% чистой прибыли за 4К19 по РСБУ), что соответствует 3,0 руб. на акцию при дивидендной доходности 3%. Дата закрытия реестра назначена на 11 июля. Рекомендованная сумма дивидендов эквивалентна 55% от размера объявленных в марте финальных дивидендов на уровне 5,5 руб. на акцию; Детский мир планирует выплатить оставшуюся часть до конца года. Компания подтвердила достаточность своей позиции по ликвидности, однако предпочитает более осторожный подход в условиях текущей турбулентности. Мы считаем новость умеренно позитивной для акций Детского мира, учитывая, что в апреле компания объявила о переносе дивидендных выплат без указания точных сроков.

Евгений Кипнис: ekipnis@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)

МТС: финансовые результаты за 1К20 оставили хорошее впечатление, предыдущие цели на 2020 г. по-прежнему достижимы; ПОЗИТИВНО МТС (MBT US: НА УРОВНЕ РЫНКА, РЦ $8,7; MTSS RX: НА УРОВНЕ РЫНКА, РЦ 330 руб.) вчера представила хорошие финансовые результаты за 1К20 по МСФО. Выручка превзошла консенсус-прогноз на 2,4%, а OIBDA превысила его на 0,6% (показатели в целом соответствовали нашим ожиданиям). Рост выручки российского сегмента мобильных услуг ускорился до 7% г/г, что превысило как наш прогноз, так и ожидания рынка. Рост в других сегментах был сильным с очень ограниченным влиянием карантинных мер на фоне пандемии Covid-19. Наблюдения за спросом в апреле и до середины мая указывают на то, что выручка основного сегмента связи сохранится в позитивной зоне в 2К20, несмотря на негативного влияние на нее выручки от услуг роуминга, тогда как результаты МТС Банка и сегмента по продажам телефонов пострадают особенно сильно от внешних шоков. Тем не менее, учитывая сильное начало года, обновленный прогноз МТС на 2020 г. оставляет возможности для достижения предыдущих ориентиров по росту. Мы ожидаем, что рынок позитивно отреагирует на отчетность. Акции компании остаются главной защитной инвестицией в ТМТ-секторе и предлагают дивидендную доходность на уровне 9%.

Рост выручки мобильного сегмента на 7% г/г превзошел ожидания. Рост выручки услуг мобильной связи в России ускорился до 6,9% г/г (наш прогноз и консенсус-прогноз рынка предусматривали рост, соответственно, на 4,8%-4,7%) с 2,4% в 2019 г., главным образом, на фоне повышения тарифов с конца января этого года. Рост ARPU ускорился до 5,9% г/г с более 2% в предыдущие 6 кварталов. Абонентская база на уровне 78,5 млн абонентов (+1,2% г/г) оказалась немного ниже наших ожиданий и снизилась на 0,6 млн с уровня 4К19, что может быть связано с первоначальным влиянием карантинных мер на фоне пандемии Covid-19 (при этом цифры МТС оказались все же лучше, чем отток абонентов в Beeline на 1,2 млн к/к). В абсолютном выражении выручка российского сегмента мобильных услуг выросла на 5,2 млрд руб. г/г в 1К20 (показав самую сильную динамику г/г с середины 2018), заметно опередив выручку Tele2 и Beeline и указывая на продолжающийся рост доли рынка.

Неосновные сегменты бизнеса по большей части продемонстрировали сильные тренды выручки. Выручка сегмента фиксированной связи выросла на 1,4% г/г после снижения на 0,5% в 2019, главным образом, благодаря росту спроса со стороны нерезидентов на 2,6% г/г, который оказался в зоне роста после снижения на протяжении 9 кварталов подряд. Выручка МТС Банка составила 8,3 млрд руб. за квартал, оказавшись на 5% ниже нашего прогноза, но показав сильный рост в годовом сопоставлении, превышающий 30%. Выручка сегмента по продаже телефонов и аксессуаров выросла на 19% г/г до 16,5 млрд руб. (превысив консенсус-прогноз на 9%), который, очевидно, недооценил выручку от продажи ПО в сегменте B2B, тогда как наш прогноз был на 6% выше как в части выручки по продаже телефонов, так и выручки от продажи программных продуктов. Выручка в сегменте новых сервисов (продажа билетов на культурные и развлекательные мероприятия и eSport) в размере 0,3 млрд руб. почти не изменилась г/г, показав ожидаемое замедление роста с 16% г/г в 2П19 и пострадав от карантинных мер на фоне пандемии.

Основной сегмент связи на подъеме, офлайн розница и МТС Банк под давлением на фоне карантинных мер в связи с пандемией Covid-19. С конца марта МТС испытывал сильное влияние карантинных мер на операционные результаты своего основного бизнеса, которое немного смягчилось в середине мая:

(+) Связь: рост трафика на 5-10% в мобильном сегменте и на 30% в сегменте фиксированной связи в апреле и до середины мая с базы марта; рост на 40% пакетов дополнительных голосовых услуг и трафика по передаче данных в апреле с возвратом к базе марта в мае; сильное снижение выручки от услуг роуминга (почти нулевая выручка в апреле). Менеджмент ожидает, что рост выручки мобильного сегмента продолжится в следующие кварталы, несмотря на снижение выручки от услуг роуминга. Тем не менее, рост ARPU, вероятно, замедлится с 2К20, учитывая отсутствие эффекта низкой базы в 2019 г. Абонентская база, вероятно, снизится в 2К20, так как снижение оттока абонентов не компенсирует снижение валового притока абонентов.

(-) Розница: Снижение валового притока абонентов на 35-20% с уровня марта, снижение выручки от продажи телефонов на 40-25%; количество открытых салонов продаж снизилось на 55-25%. На конец 1К20 МТС насчитывала 5 510 розничных салонов продаж (-169 к/к). Компания подтвердила свой прежний ориентир по закрытию до 400 розничных салонов продаж в этом году и сейчас рассчитывает выйти на этот ориентир к сентябрю, при этом большая часть закрытий придется на 2К20.

(-) ФинТех: 2/3 отделений банка в апреле было закрыто, продажи кредитных продуктов снизились на 60 -30% с марта, выпуск виртуальных карт увеличился на 35%. Стоимость риска МТС Банка выросла с 6,8% в феврале до 8,3-11,0% в марте-апреле; при этом самое большое повышение наблюдалось в сегменте кредитных карт. По оценкам, 13-15% совокупного розничного кредитного портфеля подлежат реструктуризации. МТС Банк признал резервы на уровне 480 млн руб. в 1К20; при этом их размер сильно увеличится в 2К20.

Несмотря на более консервативный подход к новому прогнозу, предыдущие ориентиры по-прежнему вполне достижимы. Как и ожидалось, МТС пересмотрела свой годовой прогноз, отразив в нем потенциальное влияние карантинных мер, вызванных пандемией, на свои целевые рынки. Новый прогноз предусматривает рост выручки на 0 - 3% г/г и изменение OIBDA в диапазоне от -2 до 0% г/г (в сравнении с ростом выручки на 3% г/г и неизменной OIBDA г/г, в соответствии с предыдущим прогнозом), при этом предыдущие ориентиры соответствуют верхним границам нового прогнозных диапазонов и, следовательно, по-прежнему достижимы, уверив инвесторов в сильной устойчивости бизнеса компании к внешним шокам. Прогноз капиталовложений не изменился и составляет 90 млрд руб., включая инвестиции по проектам, связанным с законом Яровой.

Яндекс выбрал девелопера MR Group для строительства новой штаб квартиры в Москве; НЕЙТРАЛЬНО Как сообщает газета “Ведомости” со ссылкой на неназванный источник близкий к сделке, Яндекс (YNDX US; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $48,3) выбрал девелопера MR Group для строительства своей новой штаб квартиры в Москве. Представитель Яндекса (неназванный) и директор по маркетингу MR Group Евгения Старкова подтвердили эту информацию. Согласно более ранним публикациям в прессе, проект штаб квартиры Яндекса предусматривает строительство в общей сложности 170 тыс. кв м площади. Управляющий партнер Knight Frank Алексей Новиков оценивает потенциальные инвестиции на уровне 30-40 млрд руб., директор практики по сопровождению сделок в области недвижимости PwC Саян Цыренов оценивает потенциальные инвестиции на уровне $750 -850 млн (53-60 млрд руб.).

Новость указывает на дальнейший прогресс в проекте по строительству штаб квартиры Яндекса, несмотря на карантинные меры в Москве с начала апреля. 29 апреля газета “Ведомости” сообщила, что проект был представлен на слушания публики. Мы считаем, что строительство вряд ли начнется ранее 2021 г., учитывая, что 1) стадия одобрения проекта все еще продолжается и 2) Яндекс оптимизирует свои капиталовложения на 2020 в ответ на проблемные ситуации в бизнесе в связи с пандемией. Хотя строительство собственной штаб-квартиры вполне закономерный шаг, учитывая устойчивый рост штата сотрудников компании и отсутствие офисного пространства класса A под аренду в Москве, мы не исключаем, что возврат на инвестиции в недвижимость может находиться под вопросом в долгосрочной перспективе, так как пандемия поставила на повестку дня вопрос гибкости режима офисной и удаленной работы по всему миру.

Продажи смартфонов в рублях снизились на 29% г/г в апреле, эксперты отрасли не ожидают восстановления рынка до 2021; НЕЙТРАЛЬНО для МТС По данным GfK, продажи смартфонов в России снизились на 24% г/г и на 42% с марта. В денежном выражениипродажи снизились на 29% г/г и на 50% с марта, опередив снижение в штуках на фоне снижения средних цен реализации (до 15,25 тыс. руб. в апреле против 17,77 тыс. руб. в марте). Закрытие салонов продаж на карантин стимулировало продажи онлайн, которые подскочили на 70% г/г в апреле в штуках после роста на 38% г/г в марте. За полный 2020 год эксперты ожидают снижение продаж смартфонов в годовом сопоставлении (с 30 млн штук в 2019) при снижении г/г средних цен реализации, тогда как восстановление рынка в денежном выражении ожидается не ранее 2021. Учитывая ускорение смещения продаж в режим онлайн, количество специализированных салонов продаж может снизится на 25%-33% в 2020-21.

Новость соответствует операционнымданным МТС по розничным продажам мобильных устройств за апрель, который, по сути, станет самым слабым месяцем с точки зрения спроса на смартфоны в России. Новость НЕЙТРАЛЬНА для акций МТС, так как ожидаемое снижение розничных продаж в 2К в целом учтено в котировках.

Анна Курбатова: akurbatov a@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)

Мечел (MTL US; НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ): операционные и финансовые результаты за 1К20: НЕЙТРАЛЬНО Компания Мечел (MTL:US; НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) вчера представила операционные и финансовые результаты за 1К20. EBITDA подскочила на 36% к/к, отражая сильную динамику сталелитейного сегмента. Мечел увеличил отгрузки рельсов, продукции листового проката и проволоки внешним клиентам. При сохранении низких цен на сырье EBITDA сталелитейного сегмента выросла на 101% к/к. Горнодобывающий сегмент сообщил о снижении экспортных продаж на 26% г/г, что привело к снижению EBITDA сегмента на 46% г/г. Сегмент остается под негативным влиянием снижения цен на коксующийся уголь. Чистая прибыль Мечела сильно снизилась на фоне ослабления рубля, показав отрицательную рентабельность на уровне -54%.

К позитивным новостям можно отнести снижение во 2К20 долга примерно на 146 млрд руб. после продажи доли в Эльге, реструктуризации долга с Газпромбанком и ВТБ и роспуском долгосрочных нефинансовых обязательств. С учетом вышеназванных операций мы оцениваем текущее соотношение чистого долга к EBITDA компании на уровне 5,7x, или выше, в зависимости от EBITDA за 2К20. На конец 1К20 этот коэффициент находился на уровне 8,4x. Мы ожидаем, что погашение долга и финансовые расходы по-прежнему будут отвлекать основную часть операционного денежного потока. Долг на уровне группы на 56% номинирован в рублях, что подразумевает подверженность компании валютному риску. Мечел ожидает, что карантинные меры, вызванные пандемией,негативно повлияют на продажи в 2К20. Группа не наблюдала типичного сезонного увеличения объемов отгрузки в начале 2К20. Мы ожидаем давление на финансовые результаты Мечела со стороны инвестиций в новое оборудование и расширение мощностей в горнодобывающем и стальном сегменте. а также на фоне мрачных перспектив в отношении быстрого восстановления сталелитейного и угольного рынков. Цены на энергетический уголь продолжают снижаться в этом году. В 1К20 внутренние цены на концентрат снизились на 14% к/к. Будучи вторым крупнейшим производителем стали в России, компания также сталкивается со снижением спроса на продукцию сортового проката на фоне снижения строительной активности. Что касается прогноза MMI consultancy, внутренние котрировки на арматуру могут опустится на 15-16% к июлю. Мы видим ограниченный потенциал роста акций компании при текущей конъюнктуре рынка, так как перспективы для угольного и сталелитейного секторов (сегмента сортового проката) по-прежнему неутешительны, тогда как долговая нагрузка все еще велика.

Борис Красноженов: bkrasnozhenov @alf abank.ru (Начальник аналитического отдела)

Юля Толстых: y atolstyh@alf abank.ru (Аналитик)