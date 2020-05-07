Теперь клиенту не придется приезжать в офис банка, весь процесс получения финансирования – от передачи документов для анализа компании до выплаты первого финансирования – происходит в онлайне, подписание документов осуществляется с использованием юридически значимой квалифицированной электронной подписи.

«Данный процесс существенно сокращает сроки предоставления финансирования клиентов и значительно снижает издержки как клиента, так и банка. Услуга теперь доступна любому корпоративному клиенту банка», - прокомментировал начальник управления факторинга, Александр Уточкин.