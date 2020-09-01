На фоне эпидемии коронавируса прибыль российского банковского сектора в 2020-м упадет в 6,6 раза по сравнению с предыдущим годом, пишут «Известия» . Такой прогноз сделали эксперты РЭУ им. Г. В. Плеханова в аналитическом бюллетене. Несмотря на то, что индекс банковской активности пока находится в комфортной, «умеренной» зоне и составляет 106 пунктов, проблемы реального сектора в процессе обслуживания долгов вполне способны опустить его в зону рецессии, то есть ниже 100 единиц в ближайшей перспективе, говорится в бюллетене.

Значительная часть заемщиков уже пытается реструктурировать долги, добавили эксперты. Так, по данным ЦБ, за полтора месяца, с 20 марта по 6 мая, банки изменили условия займов населения на общую сумму около 330 млрд рублей. Всего граждане подали 1,4 млн заявок на смягчение условий. Это значит, что уже осенью проблемы с обслуживанием кредитов станут актуальными, уверены авторы бюллетеня.

Во-первых, банки ждет резкое снижение прибыли, следует из документа. По итогам года банки могут не получить и 300 млрд рублей прибыли, заявили эксперты. Во-вторых, кредитные организации столкнутся с оттоком ликвидности: в кризис вкладчики, потерявшие работу, проедают сбережения и выводят депозиты из-за обострения инвестиционных рисков, говорится в бюллетене. В-третьих, в РЭУ ожидают активного наращивания заимствований со стороны государства с целью «латания бюджетных дыр». В результате на рынке возможен денежный голод в силу отвлечения значительной части свободных средств в государственные облигации. Эксперты также отметили, что ЦБ придется активно работать на рынке РЕПО, а также кредитовать крупные банки.

Многие банки ощутили ухудшение финансовых результатов уже в I квартале 2020-го. В кредитных организациях объясняли это подготовкой к кризису и созданием резервов.

В рейтинговом агентстве НКР дали еще более пессимистичный прогноз по финансовым результатам кредитных организаций в 2020 году, чем в РЭУ. Высока вероятность того, что банковская система России сработает в ноль или даже зафиксирует доналоговый убыток, заявил старший управляющий директор организации Александр Проклов. Основной причиной этого станет существенный рост стоимости риска, который может произойти осенью этого года по мере снятия Банком России регуляторных послаблений. Для крупнейших банков могла бы быть полезной и докапитализация со стороны государства, полагает Проклов.