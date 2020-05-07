Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ЮниКредит Банка на уровне «ruAAA», по рейтингу сохранен «стабильный» прогноз, следует из релиза агентства.

«Рейтинг обусловлен сильными рыночными позициями, капитализацией и ликвидной позицией, высокой рентабельностью и качеством корпоративного управления, а также умеренно высоким качеством активов. В качестве факторов поддержки учтены высокая вероятность оказания финансовой поддержки со стороны материнской структуры и административной поддержки со стороны государства, обусловленной статусом системно значимой кредитной организации в банковской системе РФ», — отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, для деятельности банка характерно поддержание существенного запаса балансовой ликвидности (за период с 1 апреля 2019 года по 1 апреля 2020-го средний уровень отношения LAT к привлеченным средствам банка составил 49%) при умеренно высокой концентрации привлеченных средств на крупнейших группах кредиторов (на 1 апреля 2020-го доля средств десяти крупнейших групп кредиторов в пассивах составила 32%).

Банк поддерживает нормативы достаточности на высоком уровне (средние значения нормативов Н1.0 и Н1.2 за период с 1 апреля 2019-го по 1 апреля 2020-го составили 16,7% и 13,6% соответственно).

