Рейтинг обусловлен сильными рыночными позициями, капитализацией и ликвидной позицией, высокой рентабельностью и качеством корпоративного управления, а также умеренно высоким качеством активов.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ЮниКредит Банка на уровне «ruAAA», по рейтингу сохранен «стабильный» прогноз, следует из релиза агентства.
«Рейтинг обусловлен сильными рыночными позициями, капитализацией и ликвидной позицией, высокой рентабельностью и качеством корпоративного управления, а также умеренно высоким качеством активов. В качестве факторов поддержки учтены высокая вероятность оказания финансовой поддержки со стороны материнской структуры и административной поддержки со стороны государства, обусловленной статусом системно значимой кредитной организации в банковской системе РФ», — отмечается в сообщении.
По данным аналитиков, для деятельности банка характерно поддержание существенного запаса балансовой ликвидности (за период с 1 апреля 2019 года по 1 апреля 2020-го средний уровень отношения LAT к привлеченным средствам банка составил 49%) при умеренно высокой концентрации привлеченных средств на крупнейших группах кредиторов (на 1 апреля 2020-го доля средств десяти крупнейших групп кредиторов в пассивах составила 32%).
Банк поддерживает нормативы достаточности на высоком уровне (средние значения нормативов Н1.0 и Н1.2 за период с 1 апреля 2019-го по 1 апреля 2020-го составили 16,7% и 13,6% соответственно).
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